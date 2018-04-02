«Бавария» не торопится подписывать контракт с Хамесом

Председатель правлениязаявил, что мюнхенский клуб не спешит подписывать полноценный контракт с полузащитником

«Есть четкие условия в отношении контракта Хамеса, и мы не планируем торопиться. Хамес прилично вырос в "Баварии", особенно после того, как Юпп Хайнкес принял руководство командой. Взять Хамеса в аренду было хорошим решением, и я должен снова поблагодарить Карло Анчелотти за это», — приводит слова Румменигге «Чемпионат» со ссылкой на SportsMole.

Ранее СМИ сообщали о том, что мюнхенцы якобы готовы выкупить контракт 26-летнего колумбийца за 42 миллиона евро. Текущий сезон полузащитник проводит в «Баварии» на правах аренды, за которую мюнхенцы заплатили 13 миллионов.

Хамес провел за «Баварию» 28 матчей, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач во всех турнирах.