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    «Бавария» не торопится подписывать контракт с Хамесом

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    Хамес Родригес
    На фото:Хамес Родригес
    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб не спешит подписывать полноценный контракт с полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом.

    «Есть четкие условия в отношении контракта Хамеса, и мы не планируем торопиться. Хамес прилично вырос в "Баварии", особенно после того, как Юпп Хайнкес принял руководство командой. Взять Хамеса в аренду было хорошим решением, и я должен снова поблагодарить Карло Анчелотти за это», — приводит слова Румменигге «Чемпионат» со ссылкой на SportsMole.

    Ранее СМИ сообщали о том, что мюнхенцы якобы готовы выкупить контракт 26-летнего колумбийца за 42 миллиона евро. Текущий сезон полузащитник проводит в «Баварии» на правах аренды, за которую мюнхенцы заплатили 13 миллионов.

    Хамес провел за «Баварию» 28 матчей, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач во всех турнирах.

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