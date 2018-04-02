Фалькао: VAR может убить футбол

Нападающийпосле финала Кубка лиги высказался касательно системы видеопомощи арбитрам (VAR).

По мнению, Фалькао VAR может негативно повлиять на футбол.

«Огорчает то, что в двух случаях применения VAR система помогла ПСЖ. Иногда, если посмотреть на изображение, ничего не видно. Именно это может убить футбол», — цитирует Фалькао Daily Mail.

«На просмотр видеоповтора и назначение пенальти у судьи ушло четыре минуты, а затем еще четыре минуты, когда был отменен мой гол с офсайда. Скажите мне: а почему рефери добавил только две минуты в конце матча», — добавил колумбиец.

Напомним, ПСЖ обыграл «Монако» со счетом 3:0.

ПСЖ в пятый раз подряд выиграл Кубок французской лиги

Напомним, VAR будет использоваться на чемпионате мира-2018.