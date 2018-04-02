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    «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях

    Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»

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    Деле Алли и Сон — олицетворение прогресса «Тоттенхэма»
    Деле Алли и Сон — олицетворение прогресса «Тоттенхэма»
    The Guardian
    Накануне в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3. С помощью медиа анализируем игру и ее результат.

    «Тоттенхэм» победил «Челси», не изменив себе

    Это была уже пятая дуэль между «Челси» Антонио Конте и «Тоттенхэмом» Маурисио Почеттино, и только сейчас «Шпоры» по-настоящему навязали свою игру, не отказываясь от привычной для себя схемы 4-2-3-1. В трех из предыдущих четырех случаев (три матча АПЛ и один поединок в Кубке Англии) «Синие» оказались сильнее, и только в одной встрече соперник одержал победу во многом благодаря тому, что скопировал схему 3-4-2-1, которую использует оппонент.

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    «Вингбеки хозяев по-прежнему были проблемой для "Тоттенхэма", ведь ему никак не удавалось их накрывать: проходы Марко Алонсо создавали неприятности, но большее влияние оказывал Виктор Мозес, который получал тревожный для "Шпор" объем пространства, что и привело к голу "Челси". Это, кажется, стало следствием смещений Кристиана Эриксена с фланга в центр, что, возможно, было оправданным риском, как потому, что датчанин появлялся в более опасных позициях на подступах к чужой штрафной, так и потому, что тем самым гости имели численный перевес в центральных зонах. По мере игры Эрик Дайер все сильнее отходил назад, став чуть ли не третьим центрбеком, что позволило крайним защитникам активнее идти вперед, а это, в свою очередь, развязало руки Мозесу и Алонсо в их атакующих действиях», — анализирует тактику на страницах The Guardian Джонатан Уилсон.

    «Однако этот матч был выигран не столько из-за позиционных промахов, сколько благодаря энергии и контрпрессингу "Тоттенхэма", ведь хотя "Синие" забили первыми, это их только утихомирило. Предыдущие два поединка дружина Конте выигрывала за счет темпа и эффективности своих контратак, а сейчас они явно отсутствовали, тогда как Почеттино сумел вернуться к предыдущей схеме, и на этот раз его команда проявила нужную степень агрессивности и организованности. Это правда, что "Челси" — уже не тот коллектив, который был в тех матчах, но в то же время это показатель прогресса "Шпор", ведь это они диктовали свои условия сопернику».

    Конте — лишь малая часть проблем «Челси»

    Негативную метаморфозу, которая в этом сезоне случилась с пока еще действующим чемпионом Англии, часто связывают с тем, что его игроки не демонстрируют той же свежести. По данным прессы, футболисты «Синих» устали от изнуряющих тренировок Конте, регулярных просмотров видео во время подготовки к матчам, а также тяжелого характера итальянского тренера. И хотя менеджер «Челси», ограждает своих подопечных от критики, перенаправляя ее в сторону правления клуба по поводу трансферной политики, они все равно не показывают желания сражаться за своего наставника, а значит тот, скорее всего, покинет «Стамфорд Бридж» по завершении сезона.

    «Сейчас, однако, задача собственника "Челси" Романа Абрамовича и его совета директоров кажется более трудной, чем она когда-либо была, ведь они могут найти более приятного игрокам специалиста, но найти лучшего и при этом доступного тренера, чем Конте, будет нелегко. Лондонский клуб с удовольствием хотел бы переманить к себе Маурисио Почеттино, но аргентинец верит, что он двигается в правильном направлении, работая с "Тоттенхэмом"; в любом случае у него есть лучшие предложения. Другими кандидатами остаются Луис Энрике и Томас Тухель, но можно только пожелать им удачи, если они считают, что могут проделать лучшую работу с этой группой исполнителей, чем Конте», — пишет в материале The Telegraph Мэтт Лоу.

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    «Сейчас в этой команде уже нет лидеров и столь твердых характеров, как Джон Терри, Фрэнк Лампард и Дидье Дрогба. Это "Челси", который стал зависим от таких исполнителей, как Виктор Мозес и Маркос Алонсо — футболистов, с которыми итальянский менеджер творит чудеса. Возможно, момент, когда нигериец упал, когда не сумел получить мяч в собственной штрафной, стал символичным, ведь теперь лондонский клуб может оказаться на обочине в течение большего срока, чем к этому привык Абрамович».

    Светлое будущее «Тоттенхэма», туманное будущее «Челси»

    Победа «Тоттенхэма» над «Челси» также стала олицетворением того, что эти клубы движутся в разных направлениях. У первого есть команда, которая приносит успех, обладает составом с прогрессирующими, молодыми исполнителями во главе с одной из новых тренерских звезд, и при этом в следующем сезоне ожидает переезда перестроенный 61-тысячник «Уайт Харт Лейн». Тем временем, у второго либо слишком старый, либо слишком деморализованный коллектив, игроки которого просто недостаточно хороши, чей наставник даже понятия не имеет, останется ли он на своем посту, и при этом «Синие» отчаянно пытаются придумать, что сделать со своим стадионом «Стамфорд Бридж», дабы переделать его, но пока у них ничего не получается.

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    «В лагере "Челси" сейчас слишком много неопределенности, которая обещает ему неопределенное будущее. Между тем, в "Тоттенхэме" царит только движение, энергия и радостный энтузиазм, где есть ощущение, что клуб строится на твердом основании и без зависимости от богатого владельца. "Шпоры" уже обставили "Арсенал" в качестве главной силы в северном Лондоне, а сейчас и "Челси" приходится учиться жить в их тени», — считает Марк Огден в материале портала ESPN.

    «Возможно, легко говорить о том, как меняется баланс сил, тем не менее, сравнивая эти два клуба, сложно утверждать, что у "Челси" лучшее будущее, чем у "Тоттенхэма". "Шпорам", конечно, нужно продолжать в том же духе, не убирая ногу с педали газа, чтобы начинать выигрывать трофеи, которые за последние годы собрали "Синие" и "Канониры". Но даже так, только одна команда в Лондоне сейчас на правильном пути, и это — "Тоттенхэм".

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