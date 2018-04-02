Брых назначен на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Немецкая бригада арбитров во главе сназначена на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Брыху будут лайнсмены Марк Борш и Штефан Лупп, а также дополнительные ассистенты за линией ворот — Бастиан Данкерт и Марко Фритц. Маркус Хекер будет резервным арбитром.

Игра «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдет на «Энфилде» в среду, 4 апреля, и начнется в 21:45 мск.

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Другой матч 1/4 финала между «Барселоной» и «Ромой», который пройдет на «Камп Ноу», будет судить бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Ему будут помогать лайнсмены Марио Дикс и Хессел Стегстра, дополнительные ассистенты Кевин Блом и Камфус Йохем, а резервным судьей назначен Ян де Врис.