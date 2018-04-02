Бикфалви: Когда спим, у нас ничего не получается

Полузащитник «Урала»высказал мнение о результате матча 24-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:1).

«Приятно было играть на новом стадионе. Он мне очень понравился. Это огромный шаг для команды и города. Огромное спасибо болельщикам, которые в огромном количестве пришли поддержать нас. В следующем домашнем матче постараемся их порадовать победой.

Два разных тайма? Это стиль нашей команды. Играем два разных тайма. Когда просыпаемся, начинаем играть. Когда спим, у нас ничего не получается. Думаю, сегодня мы стали играть хорошо со второго тайма.

Гол? Ничего особенного. Просто прибежал в штрафную и ударил головой.

Даже не знаю, что сказать об удалении. Была ли вторая желтая карточка? Получил ее в 70 метрах от своих ворот. Первую карточку тоже получил в спорной ситуации. Навас тоже мог получить вторую желтую карточку, когда мы убегали в контратаку. Но мы все люди. Нам свойственно делать ошибки.

Обидно, конечно, что пропускаю игру. Но у нас есть футболисты, которые готовый выйти на поле. Они готовы доказать, что готовы играть в стартовом составе. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо», — приводит слова Бикфалви пресс-служба «шмелей».