«Урал» и «Рубин» сыграли вничью

сыграл вничью св домашнем матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1.

Подопечные Курбана Бердыева вышли вперед на 34-й минуте, когда Павел Могилевец из правой части штрафной прострелил в центр, мяч достался Ивелину Попову, который сильно пробил по центру, и после рикошета от колена защитника игровой снаряд оказался в сетке.

На 69-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота казанцев за игру рукой Егора Сорокина в своей штрафной площади. Впрочем, Николай Димитров пробил прямо по центру, поэтому Сослан Джанаев спас «Рубин».

Однако уже на 73-й минуте «шмели» добились своего. Отман Эль-Кабир выполнил навес в штрафную, где Эрик Бикфалви головой по дуге направил мяч точно в угол.

За две минуты до конца основного времени вторую желтую карточку получил Бикфалви и отправился отдыхать. «Рубин» численным преимуществом не воспользовался.

В турнирной таблице «Урал» занимает восьмое место (29 очков), а «Рубин» — девятое (28 очков).