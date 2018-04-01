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    «Урал» и «Рубин» сыграли вничью

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    Футболисты «Урала»
    На фото:Футболисты «Урала»
    «Урал» сыграл вничью с «Рубином» в домашнем матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1.

    Подопечные Курбана Бердыева вышли вперед на 34-й минуте, когда Павел Могилевец из правой части штрафной прострелил в центр, мяч достался Ивелину Попову, который сильно пробил по центру, и после рикошета от колена защитника игровой снаряд оказался в сетке.

    На 69-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота казанцев за игру рукой Егора Сорокина в своей штрафной площади. Впрочем, Николай Димитров пробил прямо по центру, поэтому Сослан Джанаев спас «Рубин».

    Однако уже на 73-й минуте «шмели» добились своего. Отман Эль-Кабир выполнил навес в штрафную, где Эрик Бикфалви головой по дуге направил мяч точно в угол.

    За две минуты до конца основного времени вторую желтую карточку получил Бикфалви и отправился отдыхать. «Рубин» численным преимуществом не воспользовался.

    В турнирной таблице «Урал» занимает восьмое место (29 очков), а «Рубин» — девятое (28 очков).

    Чемпионат России. 24-й тур
    «Урал» — «Рубин» — 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 – 34 Попов, 1:1 – 73 Бикфалви.«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц, Меркулов, Фидлер (Евсеев, 50), Майега, Бикфалви, Димитров (Чантурия, 74; Данцев, 84), Эль-Кабир, Емельянов, Ильин.«Рубин»: Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Сорокин, Нобоа, Коновалов (Карадениз, 75), Попов (Азмун, 68), Могилевец, Жемалетдинов, Энаке.Предупреждения: Навас (64), Бикфалви (65), Кудряшов (68), Евсеев (76), Кулаков (85).Удаление: Бикфалви (88).
    Возьмет ли «Рубин» реванш в Екатеринбурге?«Урал» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля
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