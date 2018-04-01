Тарханов считает незаслуженным удаление Бикфалви

Главный тренер «Урала»подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:1).

«Конечно, когда отыгрываешься, есть удовлетворение. Но мы могли вырвать победу. Сейчас вот был последний момент, даже когда играли вдесятером. Провели разные таймы. В первом скованно играли — наверное, это новый стадион сказался. Во втором выглядели лучше.

Естественно, "Рубин" играл очень строго, даже со "Спартаком" прессинговали, а здесь отходили назад. Мы за счет медленного движения мяча не могли их вскрыть, а во втором тайме улучшили игру.

"Урал" и "Рубин" сыграли вничью

Судейство? Вторая карточка — это было вообще незаслуженно. Если такую карточку давать, то у Наваса тоже было несколько моментов, когда можно было его удалять. Но судья этого, к великому сожалению, не сделал», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».