Сорокин: Первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене» прошел успешно

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»отметил, что первый тестовый матч на реконструированном стадионе в Екатеринбурге прошел хорошо.

Напомним, что матч 24 тура чемпионата России «Урал» — «Рубин» состоялся на «Екатеринбург Арене».

Это была первая игра на новом стадионе, на котором пройдут поединки Чемпионата мира. Встреча завершилась вничью – 1-1.

«На стадион пришло около 18 тысяч человек, он отработал, загрузка и выгрузка прошла, как и предполагалось — мы видели очень быстрое очищение чаши стадиона после игры.

Временные трибуны немного использовались, все прошло хорошо. И поле выдержало, не пострадало. В целом все прошло вполне неплохо», — цитирует ТАСС Сорокина.

Во втором тестовом матче на «Екатеринбург-Арене» 15 апреля «Урал» примет «Спартак». Тогда же состоится и торжественная церемония открытия стадиона.