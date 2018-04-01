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    Карпин: На этом поле мало что вообще могло получиться

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    Валерий Карпин
    На фото:Валерий Карпин
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 24-го тура чемпионата России.

    «Ничего не получилось. На этом поле, конечно, мало что вообще могло получиться, играть было сложно. Не получилось взять хотя бы очко, ибо ничью мы заслуживали.

    У Песьякова со спиной что-то случилось. В любой момент могло заклинить, поэтому не стали ждать, решили заменить.

    То, что такие мячи регулярно залетают, и не только в игре с ЦСКА, значит, что нельзя говорить о везении-невезении. Списывать на это не надо. Это означает, что мы позволяем таким ситуациям случаться.

    Не знаю даже, что было в первом голе до рикошета – удар или прострел, но мы позволили его сделать. Так же как и в Туле – дали сделать прострел в штрафную.

    Можно спорить о динамике по дистанции, учитывая сложность соперников, но результаты все равно нужны. Мы заранее знали, что первые пять игр будут почти сплошь с командами из лидирующей группы.

    Заслужили ли больше, чем получили – может быть, но нужен результат. Недобрали очков, конечно, хотелось больше, но это все досужие разговоры. А по факту два очка за четыре матча.

    Для меня никакого значения не имеет то, что поможем "Спартаку" если остановим "Локомотив" в следующем туре. "Спартаку" помогать – это неважно. Нам надо "Ростову" помочь.

    Майер и прошлый матч не играл, восстанавливается после травмы. Зуев приехал из сборной с небольшим повреждением.

    Сильно ли помешали матчи сборных? По какой шкале это оценить, никто не знает. Основная проблема была с исландцами – они три ночи не спали после перелета из Америки. Наверное это как-то повлияло.

    Сигурдарсон не смог закончить игру, попросил замену – наверное, это говорит о чем-то», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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