Ибрагимович сделал дубль в дебютном матче за «Гэлакси»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси»стал главным героем дерби в рамках регулярного чемпионата MLS против

К середине второго тайма «Гэлакси» уступал со счетом 0:3, но смог отыграть один мяч.

На 71-й минуте на замену вышел Ибрагимович, для которого игра стала первой за новый клуб. Через две минуты его команда забила еще один мяч.

На 76-й минуте швед забил дебютный гол, а уже в добавленное ко второму тайму время Ибрагимович оформил дубль и принес команде победу со счетом 4:3.