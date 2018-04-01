Ибрагимович сделал дубль в дебютном матче за «Гэлакси»

К середине второго тайма «Гэлакси» уступал со счетом 0:3, но смог отыграть один мяч.
На 71-й минуте на замену вышел Ибрагимович, для которого игра стала первой за новый клуб. Через две минуты его команда забила еще один мяч.
На 76-й минуте швед забил дебютный гол, а уже в добавленное ко второму тайму время Ибрагимович оформил дубль и принес команде победу со счетом 4:3.
MLS. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (0:2)
Голы: Вела, 5 (0:1). Вела, 26 (0:2). Стирз, 48 — в свои ворота (0:3). Ллетгет, 61 (1:3). Понтиус, 73 (2:3). Ибрагимович, 77 (3:3). Ибрагимович, 90+1 (4:3).