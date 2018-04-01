ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ибрагимович сделал дубль в дебютном матче за «Гэлакси»

    MLS
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Златан Ибрагимович
    На фото:Златан Ибрагимович
    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал главным героем дерби в рамках регулярного чемпионата MLS против ФК «Лос-Анджелес».

    К середине второго тайма «Гэлакси» уступал со счетом 0:3, но смог отыграть один мяч.

    На 71-й минуте на замену вышел Ибрагимович, для которого игра стала первой за новый клуб. Через две минуты его команда забила еще один мяч.

    На 76-й минуте швед забил дебютный гол, а уже в добавленное ко второму тайму время Ибрагимович оформил дубль и принес команде победу со счетом 4:3.

    MLS. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (0:2)
    Голы: Вела, 5 (0:1). Вела, 26 (0:2). Стирз, 48 — в свои ворота (0:3). Ллетгет, 61 (1:3). Понтиус, 73 (2:3). Ибрагимович, 77 (3:3). Ибрагимович, 90+1 (4:3).
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры
  • СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
    •
  • Ибрагимович изменил «МЮ» и стал большей легендой
  • Реакция прессы на уход Ибрагимовича из «МЮ»
    •
  • 23/03
    • Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
  • 23/03
    • Тренер «Гэлакси» Шмид: Ибрагимович мог выбрать более финансово привлекательный вариант
  • 22/03
    • Ибрагимович может на этой неделе покинуть «Манчестер Юнайтед»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Капелло ждет родина
  • Реакция прессы на уход Капелло из китайского клуба
    •
  • Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей
  • Рекорд Мбаппе, сомнения Месси, недовольство Саутгейта и безрадостная перспектива для Сон Хын Мина — в обзоре прошедших товарищеских встреч
    •
  • От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018
  • Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира
    •
  • Футбол в России давно надо строить заново
  • Поражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы
    •
  • Испания нокаутировала осиротевшую Аргентину
  • Реакция прессы на матч Испания — Аргентина
    •
  • Рекорд не состоялся. Гол Жезуса испортил праздник в Берлине
  • СМИ – о победе сборной Бразилии над командой Германии в товарищеском матче
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Ткачи» обидят «малышей»
  • «Лион» — «Тулуза». Прогноз и ставки на матч французского чемпионата по футболу 1 апреля
  • 1,69
    •
  • «Анахайм» и «Колорадо» могут расписать ничью в основное время
  • «Анахайм» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля
  • 3,94
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 00:12
    • ПСЖ в пятый раз подряд выиграл Кубок французской лиги
  • 23:51
    • «Ювентус» вырвал победу у «Милана»
  • Примера. «Реал» разгромил «Лас-Пальмас», «Севилья» упустила победу над «Барсой»
  • Обзор матчей 30-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 23:50
  • 23:37
    • Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Севильей»
  • 23:31
    • «Герта» разошлась миром с «Вольфсбургом»
  • 23:17
    • Евдокимов может возглавить «СКА-Хабаровск»
  • «Амкар» возродил золотую гонку
  • Реакция СМИ на поражение «Локомотива» в перенесенном в Москву матче с пермяками
    • Вчера в 23:08
  • 21:58
    • «Бавария» забила шесть мячей «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик
  • 21:43
    • «Реал» без Роналду крупно обыграл «Лас-Пальмас»
  • АПЛ. «МанСити» взял верх над «Эвертоном», «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас», «МЮ» победил «Суонси»
  • Подробности матчей 32-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:42
  • 21:26
    • «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Эвертон»
  • 21:08
    • Автогол спас «Наполи» от поражения в матче с «Сассуоло»
  • РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Амкару», «Спартак» обыграл «Тосно»
  • Подробности матчей 24-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:07
  • 20:58
    • «Спартак» одержал победу над «Тосно»
  • Время для очищения
  • Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства
    • Вчера в 20:52
  • 19:52
    • «Марсель» вырвал победу у «Дижона»
  • 19:28
    • «Зенит-2» дома уступил «Ротору»
  • 19:14
    • «Атлетик» упустил победу над «Сельтой»
  • 18:56
    • «МЮ» переиграл «Суонси», Лукаку забил 100-й гол в АПЛ
  • 18:48
    • «СКА-Хабаровск» расстался с Билялетдиновым
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус