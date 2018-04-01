«Челси» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 2:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на центральный матч 32-го тура английского чемпионата по футболу 1 апреля

Потери помешают «аристократам» «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на центральный матч 32-го тура английского чемпионата по футболу 1 апреля

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