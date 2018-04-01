ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Челси» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Челси — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.04.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Тоттенхэм Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Челси — Тоттенхэм18:00
    В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Челси» — «Тоттенхэм».

    Составы команд:

    «Челси»: Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Andreas Christensen, Сесар Аспиликуэта, Микел Алонсо, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Victor Moses, Willian, Альваро Мората.

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Бэн Дэвис, Эрик Ламела, Эрик Дайер, Mousa Dembele, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Сон Хын Мин.

    Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Челси» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 2:0.

    Потери помешают «аристократам»«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на центральный матч 32-го тура английского чемпионата по футболу 1 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Время для очищения
  • Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства
    •
  • Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры
  • СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
    •
  • 01/04
    • «Арсенал» одержал победу над «Сток Сити»
  • 31/03
    • «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Эвертон»
  • 31/03
    • «МЮ» переиграл «Суонси», Лукаку забил 100-й гол в АПЛ
  • 31/03
    • Гвардиола призвал руководство продлить контракт с хавбеком
  • 31/03
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»
  • 30/03
    • В Англии могут ввести «облегченную версию» VAR
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • «Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки
  • Домашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Амкар» возродил золотую гонку
  • Реакция СМИ на поражение «Локомотива» в перенесенном в Москву матче с пермяками
    •
  • Время для очищения
  • Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства
    •
  • Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры
  • СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
    •
  • Капелло ждет родина
  • Реакция прессы на уход Капелло из китайского клуба
    •
  • Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей
  • Рекорд Мбаппе, сомнения Месси, недовольство Саутгейта и безрадостная перспектива для Сон Хын Мина — в обзоре прошедших товарищеских встреч
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Справится ли «Тоттенхэм» с «Челси»?
  • Прогнозы и ставки на футбол 1 апреля
  • 7,90
    •
  • «Колорадо» без Варламова не устоит перед «Лос-Анджелесом»
  • «Лос-Анджелес» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля
  • 1,61
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 18:40
    • Манчини: Матч с «Уфой» был больше похож на хоккей
  • РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Амкару», «Спартак» обыграл «Тосно», «Зенит» выиграл у «Уфы»
  • Подробности матчей 24-го тура российской Премьер-лиги
    • 18:28
  • 18:23
    • «Зенит» выиграл у «Уфы» и прервал серию ничьих в РФПЛ
  • 18:21
    • «Вердер» одержал победу над «Айнтрахтом»
  • 17:52
    • «Генгам» нанес поражение «Бордо»
  • АПЛ. «МанСити» взял верх над «Эвертоном», «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас», «МЮ» победил «Суонси»
  • Подробности матчей 32-го тура английской Премьер-лиги
    • 17:26
  • 17:22
    • «Арсенал» одержал победу над «Сток Сити»
  • 16:58
    • «Спартак-2» и «Олимпиец» поделили очки
  • 16:45
    • Тарханов считает незаслуженным удаление Бикфалви
  • 16:35
    • Бердыев недоволен вторым таймом
  • 16:20
    • Чакыр рассудит «Ювентус» и «Реал» в Лиге чемпионов
  • 15:54
    • «Урал» и «Рубин» сыграли вничью
  • Примера. «Реал» разгромил «Лас-Пальмас», «Севилья» упустила победу над «Барсой»
  • Обзор матчей 30-го тура испанской Примеры
    • 15:41
  • 15:37
    • «Эспаньол» и «Алавес» победителя не определили
  • Непобедимые. «Барселона» перевернула игру за 53 секунды
  • Реакция СМИ на результат матча «Севилья» — «Барселона»
    • 15:30
  • 12:33
    • Юношеская сборная России сыграла вничью с Камеруном
  • 11:47
    • Конте: Контракт — не моя проблема, это проблема клуба
  • 11:33
    • «СКА-Хабаровск» назначит нового тренера в течение недели
  • 11:22
    • Евдокимов отказался комментировать слухи о СКА
  • 11:11
    • Подтрибунные помещения на «Екатеринбург Арене» не отапливаются
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус