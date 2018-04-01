«Челси» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Челси»: Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Andreas Christensen, Сесар Аспиликуэта, Микел Алонсо, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Victor Moses, Willian, Альваро Мората.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Бэн Дэвис, Эрик Ламела, Эрик Дайер, Mousa Dembele, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Сон Хын Мин.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Челси» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 2:0.