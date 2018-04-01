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    Чакыр рассудит «Ювентус» и «Реал» в Лиге чемпионов

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    Джюнейт Чакыр
    На фото:Джюнейт Чакыр
    Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр назначен на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом», сообщает официальный сайт УЕФА.

    Помогать Чакыру будут его соотечественники: ассистенты – Бахаттын Дуран, Тарик Энгюн, дополнительные помощники – Хюсейин Гечек, Барыш Шимшек, четвертый арбитр – Мустафа Эйсой.

    Встреча «Ювентус» — «Реал» состоится 3 апреля в Турине.

    На другом матче 1/4 финала между «Севильей» и «Баварией», которая состоится в тот же день, будет работать итальянская бригада судей во главе с Даниэлем Орсато.

    Ассистентами арбитра станут Риккардо Ди Фьоре и Лоренцо Манганелли, судьи у ворот – Давиде Масса и Антонио Дамато, четвертый рефери – Алессандро Джаллатини.

    Слово Роналду многое решит«Ювентус» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 3 апреля
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