Чакыр рассудит «Ювентус» и «Реал» в Лиге чемпионов

Турецкий арбитрназначен на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Чакыру будут его соотечественники: ассистенты – Бахаттын Дуран, Тарик Энгюн, дополнительные помощники – Хюсейин Гечек, Барыш Шимшек, четвертый арбитр – Мустафа Эйсой.

Встреча «Ювентус» — «Реал» состоится 3 апреля в Турине.

На другом матче 1/4 финала между «Севильей» и «Баварией», которая состоится в тот же день, будет работать итальянская бригада судей во главе с Даниэлем Орсато.

Ассистентами арбитра станут Риккардо Ди Фьоре и Лоренцо Манганелли, судьи у ворот – Давиде Масса и Антонио Дамато, четвертый рефери – Алессандро Джаллатини.