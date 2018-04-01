«Арсенал» — «Сток Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Арсенал»: Давид Оспина, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Кэлум Чемберс, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи, Джек Уилшир, Месут Озил, Дэнни Уэлбек, Мохамед Эль-Ненни, Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Сток Сити»: Джек Батлэнд, Эрик Питерс, Глен Джонсон, Мартинс Бруно Инди, Райан Шоукросс, Moritz Bauer, Джо Аллен, Badou Ndiaye, Ramadan Sobhi, Маме Бирам Диуф, Шердан Шакири.
Предыдущий матч соперников: «Сток Сити» — «Арсенал» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.