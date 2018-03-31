«Вест Бромвич» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Бромвич»: Бен Фостер, Джонни Эванс, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Аллан-Ромео Ньом, Киран Гиббз, Клаудио Якоб, Джейк Ливермор, Крис Брант, Хосе Саломон Рондон, Джей Родригес.
«Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Бен Ми, Стивен Уорд, Джек Корк, Жорж-Кевин Н'Куду, Ashley Westwood, Аарон Леннон, Эшли Барнс, C.Wood.
Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Вест Бромвич» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бёрнли» со счетом 1:2.