«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 3:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

В 17:00 в АПЛ начнётся матч

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