«Уотфорд» — «Борнмут». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Уотфорд»: O.Karnezis, Дарил Янмат, Себастьян Прёдль, Эдриан Мариаппа, Хосе Холебас, A.Doucoure, W.Hughes, Кико Оливас, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Трой Дини.
«Борнмут»: Asmir Begovic, Стив Кук, Nathan Ake, Чарли Дэниелс, Ryan Fraser, Дэн Гослинг, Lewis Cook, Джошуа Кинг, Джуниор Станислас, Джордон Айб, Callum Wilson.
Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Уотфорд» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 3:0.