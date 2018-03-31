ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Севилья» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Севилья — Барселона: смотреть онлайн, прямая трансляция (31.03.2018)

    Примера Футбол Испании Севилья Барселона Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Севилья — Барселона21:45
    В 21:45 в испанской Примере начнётся матч «Севилья» — «Барселона».

    Последний матч между собой: «Барселона» — «Севилья» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Барселона»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Севилья» — «Барселона». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Вальверде не привезет на «Писхуан» «качели»«Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 30-го тура испанской Ла Лиги 31 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 20-27 марта
  • Кому нужен защитник «Арсенала», где мечтает играть лидер «Бордо», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Гвардиола, Зидан и еще топ-5 тренеров современности
  • Кто входит в семерку лучших работающих ныне наставников?
    •
  • 30/03
    • Зидан: Иско счастлив в «Реале»
  • 27/03
    • Бускетс вернется в строй к четвертьфиналу ЛЧ
  • 22/03
    • «Барселона» рассчитывает удержать Иньесту
  • 21/03
    • Хави останется в Катаре еще на два года
  • 21/03
    • Рауль в апреле начнет тренерскую карьеру
  • 21/03
    • Дибала может заменить Гризманна в «Атлетико»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца
    Подробный разбор
  • Капелло ждет родина
  • Реакция прессы на уход Капелло из китайского клуба
    •
  • Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей
  • Рекорд Мбаппе, сомнения Месси, недовольство Саутгейта и безрадостная перспектива для Сон Хын Мина — в обзоре прошедших товарищеских встреч
    •
  • От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018
  • Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира
    •
  • Футбол в России давно надо строить заново
  • Поражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы
    •
  • Испания нокаутировала осиротевшую Аргентину
  • Реакция прессы на матч Испания — Аргентина
    •
  • Рекорд не состоялся. Гол Жезуса испортил праздник в Берлине
  • СМИ – о победе сборной Бразилии над командой Германии в товарищеском матче
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Ливерпуль» победит на «Селхерст Парк»
  • Прогнозы и ставки на футбол 31 марта
  • 10,69
    •
  • Насолит ли Мбаппе своему бывшему клубу?
  • «Пари Сен-Жермен» — «Монако». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги по футболу 1 апреля
  • 1,97
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:53
    • «Амкар» обыграл «Локомотив» в Москве
  • 15:50
    • «Рома» и «Болонья» сыграли вничью
  • 15:35
    • РФПЛ запретит проводить домашние матчи на поле соперника
  • 15:17
    • «Енисей» проиграл «Кубани», «Сибирь» обыграла «Химки»
  • 14:53
    • Кириченко: Сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018 
  • 14:25
    • Де Хеа попросил продать его в «Реал»
  • 14:10
    • «Молодежка» «Рубина» обыграла «Урал»
  • 13:55
    • Фернандес продолжает работать по индивидуальной программе
  • 13:31
    • Максимович: Игра с «Тосно» будет похожа на встречу против «СКА-Хабаровск»
  • 13:20
    • Гудьонсен заявил о высоких ожиданиях от выступления Исландии на ЧМ-2018
  • 13:03
    • Ари и Фарфан сыграют в атаке «Локомотива» в матче с «Амкаром»
  • 13:02
    • Фламини: У меня нет никаких 30 миллиардов долларов
  • «Фермеры» приручат «орлят»
  • «Труа» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч французского чемпионата по футболу 1 апреля
    • 1,86Завтра в 18:00
  • 12:39
    • «Челси» хочет приобрести защитника «Тоттенхэма»
  • 12:33
    • «СКА-Хабаровск» хотел подписать Жоаозиньо и Лаборде
  • 12:19
    • В ПСЖ опровергли слухи об уходе Эмери
  • 12:09
    • Попов получал предложение сдать матч
  • Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры
  • СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
    • 11:54
  • 11:47
    • Карадениз намекнул на завершение карьеры
  • 11:15
    • Максимович: Планирую со «Спартаком» побороться за титул в РФПЛ и Кубок
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус