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    «Манчестер Юнайтед» — «Суонси»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Манчестер Юнайтед — Суонси: смотреть онлайн, прямая трансляция (31.03.2018)

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    •  Манчестер Юнайтед — Суонси17:00
    В 17:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Суонси».

    Последний матч между собой: «Суонси» — «Манчестер Юнайтед» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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    «Лебеди» не опозорятся в чужом пруду«Манчестер Юнайтед» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 32-го тура английской Премьер-лиги 31 марта
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