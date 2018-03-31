«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Мартин Келли, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джеймс Макартур, Кристиан Бентеке.
«Ливерпуль»: Loris Karius, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Trent Alexander-Arnold, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Садио Мане.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.