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    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кристал Пэлас — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (31.03.2018)

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    •  Кристал Пэлас — Ливерпуль14:30
    В 14:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

    Составы команд:

    «Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Мартин Келли, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джеймс Макартур, Кристиан Бентеке.

    «Ливерпуль»: Loris Karius, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Trent Alexander-Arnold, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Садио Мане.

    Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    Удержится ли «Ливерпуль» в лидирующей тройке?«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 31 марта
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