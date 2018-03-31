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    Кириченко: Сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018 

    Чемпионат мира по футболу-2018
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    Дмитрий Кириченко
    На фото:Дмитрий Кириченко
    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко уверен, что российская команда сумеет выйти из группы на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

    «Мой фаворит — сборная Бразилии, думаю, ростовчане смогут убедиться в том, что это сильная команда. Наша сборная в этом уже убедилась. Несмотря на не совсем хорошие результаты в последнее время, сборная России уже встречалась с сильными командами, и нам будет легче на чемпионате мира. Уверен, что мы выйдем из группы, и будут другие сюрпризы», — цитирует Кириченко ТАСС.

    В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира по футболу. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

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