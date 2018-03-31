«Ювентус» вырвал победу у «Милана»

Туринскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте. Пауло Дибала получил мяч от Пьянича и мощно пробил из-за пределов штрафной. Мяч полетел точно в правый нижний угол мимо Доннаруммы.

На 28-й минуте миланцы отыгрались. Чалханоглу мягко закрутил мяч с углового в центр штрафной, Леонардо Бонуччи выпрыгнул из-за спин защитников и сильно пробил головой с нескольких метров, направив снаряд в сетку.

На 79-й минуте Дибала выполнил передачу на Хедиру, который навесил в штрафную «Милана», где Хуан Куадрадо с нескольких метров вколотил мяч в сетку.

А на 87-й минуте Коста выполнил прострельную передачу на Дибалу, тот прошёл немного вперёд и покатил мяч на Сами Хедиру, который сильно пробил низом рядом со штангой и упрочил преимущество «Ювентуса».

«Ювентус» лидирует с 78 очками, увеличив отставание от занимающего второе место «Наполи» до 4 очков. «Милан», в активе которого 50 очков, остался на шестой строчке.