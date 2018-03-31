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    «Ювентус» вырвал победу у «Милана»

    Серия A Футбол Италии Ювентус Милан Календарь Серии А
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Миланом» (3:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

    Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте. Пауло Дибала получил мяч от Пьянича и мощно пробил из-за пределов штрафной. Мяч полетел точно в правый нижний угол мимо Доннаруммы.

    На 28-й минуте миланцы отыгрались. Чалханоглу мягко закрутил мяч с углового в центр штрафной, Леонардо Бонуччи выпрыгнул из-за спин защитников и сильно пробил головой с нескольких метров, направив снаряд в сетку.

    На 79-й минуте Дибала выполнил передачу на Хедиру, который навесил в штрафную «Милана», где Хуан Куадрадо с нескольких метров вколотил мяч в сетку.

    А на 87-й минуте Коста выполнил прострельную передачу на Дибалу, тот прошёл немного вперёд и покатил мяч на Сами Хедиру, который сильно пробил низом рядом со штангой и упрочил преимущество «Ювентуса».

    «Ювентус» лидирует с 78 очками, увеличив отставание от занимающего второе место «Наполи» до 4 очков. «Милан», в активе которого 50 очков, остался на шестой строчке.

    Сумеют ли парни Гаттузо огорчить Буффона?«Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 30-го тура Серии А 31 марта
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