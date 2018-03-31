«Хоффенхайм» — «Кёльн»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Кёльн» — «Хоффенхайм» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Хоффенхайм»).

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