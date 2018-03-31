«Манчестер Сити» на выезде переиграл «Эвертон»

В матче 32-го тура Английской Премьер-лигипотерпел домашнее поражение от— 1:3.

Гости открыли счет уже на 4-й минуте матча. Лапорт слева низом покатил мяч в штрафную площадь на Сильву. Давид уходящий мяч сильно послал на Лероя Сане, который с лёта с десяти метров поразил ворота.

На 12-й минуте «горожане» организовали быструю контратаку. Сане справа отправил в прорыв Де Брёйне. Кевин отличной передачей послал мяч на голову Габриэлу Жезусу, который без помех пробил по воротам.

На 37-й минуте Давид Сильва слева убежал в отрыв и выкатил мяч в центр на Стерлинга. Рахим с восьми метров уверенно переиграл Пикфорда.

Отквитать один мяч гостям удалось на 63-й минуте. Калверт-Льюин откатил мяч влево на Боласи. Янник с двадцати метров пробил в ближнюю штангу. Мяч прокатился по линии ворота, ударился о другую штангу и оказался в воротах.

«Горожане» лидируют с 84 очками и опережают ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» на 16 очков. «Манчестер Сити» может оформить победу в премьер-лиге уже в следующем туре, если выиграет у «красных дьяволов» в очной встрече.

«Эвертон» с 40 очками на 9-м месте. «Эвертон» также сыграет в дерби в следующем туре – на «Гудисон парк» «ириски» примут «Ливерпуль».