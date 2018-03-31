ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Эвертон»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Манчестер Сити Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 32-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» — 1:3.

    Гости открыли счет уже на 4-й минуте матча. Лапорт слева низом покатил мяч в штрафную площадь на Сильву. Давид уходящий мяч сильно послал на Лероя Сане, который с лёта с десяти метров поразил ворота.

    На 12-й минуте «горожане» организовали быструю контратаку. Сане справа отправил в прорыв Де Брёйне. Кевин отличной передачей послал мяч на голову Габриэлу Жезусу, который без помех пробил по воротам.

    На 37-й минуте Давид Сильва слева убежал в отрыв и выкатил мяч в центр на Стерлинга. Рахим с восьми метров уверенно переиграл Пикфорда.

    Отквитать один мяч гостям удалось на 63-й минуте. Калверт-Льюин откатил мяч влево на Боласи. Янник с двадцати метров пробил в ближнюю штангу. Мяч прокатился по линии ворота, ударился о другую штангу и оказался в воротах.

    «Горожане» лидируют с 84 очками и опережают ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» на 16 очков. «Манчестер Сити» может оформить победу в премьер-лиге уже в следующем туре, если выиграет у «красных дьяволов» в очной встрече.

    «Эвертон» с 40 очками на 9-м месте. «Эвертон» также сыграет в дерби в следующем туре – на «Гудисон парк» «ириски» примут «Ливерпуль».

    Чемпионат Англии. 32-й тур
    «Эвертон» — «Манчестер Сити» — 1:3
    Голы: Боласи, 63 – Сане, 4, Жезус, 12, Стерлинг, 37«Эвертон»: Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Коулмэн, Кин, Уолкотт, Шнайдерлин, Боласи, Кэлверт-Льюин (Банингиме, 75), Тосун (Ньясс, 79), Руни (Дэвис, 57).«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани, Ляпорт (Данило, 87), Уокер, Отаменди, Сильва, Сане, Стерлинг (Бернарду Силва, 64), де Брюйне (Гюндоган, 77), Фернандиньо, Габриэл Жезус.
    Очковая мотивация«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу 31 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Время для очищения
  • Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства
    •
  • Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры
  • СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
    •
  • 31/03
    • «МЮ» переиграл «Суонси», Лукаку забил 100-й гол в АПЛ
  • 31/03
    • Гвардиола призвал руководство продлить контракт с хавбеком
  • 31/03
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»
  • 30/03
    • В Англии могут ввести «облегченную версию» VAR
  • 30/03
    • «Вест Хэм» уверен в приобретении форварда сборной России
  • 29/03
    • Смолов хочет перейти в «Вест Хэм» до старта ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу
    Подробный разбор
  • Капелло ждет родина
  • Реакция прессы на уход Капелло из китайского клуба
    •
  • Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей
  • Рекорд Мбаппе, сомнения Месси, недовольство Саутгейта и безрадостная перспектива для Сон Хын Мина — в обзоре прошедших товарищеских встреч
    •
  • От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018
  • Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира
    •
  • Футбол в России давно надо строить заново
  • Поражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы
    •
  • Испания нокаутировала осиротевшую Аргентину
  • Реакция прессы на матч Испания — Аргентина
    •
  • Рекорд не состоялся. Гол Жезуса испортил праздник в Берлине
  • СМИ – о победе сборной Бразилии над командой Германии в товарищеском матче
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Анахайм» и «Колорадо» могут расписать ничью в основное время
  • «Анахайм» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля
  • 3,94
    •
  • Бросит ли «Питтсбург» вызов лидерству «Вашингтона» в дивизионе?
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля
  • 1,72
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 21:58
    • «Бавария» забила шесть мячей «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик
  • Примера. «Реал» разгромил «Лас-Пальмас», «Севилья» примет «Барселону»
  • Обзор матчей 30-го тура испанской Примеры
    • 21:58
  • 21:43
    • «Реал» без Роналду крупно обыграл «Лас-Пальмас»
  • АПЛ. «МанСити» взял верх над «Эвертоном», «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас», «МЮ» победил «Суонси»
  • Подробности матчей 32-го тура английской Премьер-лиги
    • 21:42
  • 21:08
    • Автогол спас «Наполи» от поражения в матче с «Сассуоло»
  • РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Амкару», «Спартак» обыграл «Тосно»
  • Подробности матчей 24-го тура российской Премьер-лиги
    • 21:07
  • 20:58
    • «Спартак» одержал победу над «Тосно»
  • Время для очищения
  • Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства
    • 20:52
  • 19:52
    • «Марсель» вырвал победу у «Дижона»
  • 19:28
    • «Зенит-2» дома уступил «Ротору»
  • 19:14
    • «Атлетик» упустил победу над «Сельтой»
  • 18:56
    • «МЮ» переиграл «Суонси», Лукаку забил 100-й гол в АПЛ
  • 18:48
    • «СКА-Хабаровск» расстался с Билялетдиновым
  • 18:34
    • «Шальке» в большинстве одолел «Фрайбург»
  • 18:25
    • Гол Дзюбы не спас «Арсенал» от поражения в матче с «Динамо»
  • «Ткачи» обидят «малышей»
  • «Лион» — «Тулуза». Прогноз и ставки на матч французского чемпионата по футболу 1 апреля
    • 1,69Завтра в 22:00
  • 18:04
    • Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Верону»
  • 17:18
    • «Крылья Советов» и «Оренбург» одержали победы
  • 17:04
    • «Жирона» сыграла вничью с «Леванте»
  • 16:54
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус