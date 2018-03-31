«Эвертон» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:4.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:4.

В 19:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу 31 марта

Очковая мотивация «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу 31 марта

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