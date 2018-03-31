«Эвертон» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Эвертон»: Jordan Pickford, Лейтон Бейнс, Майкл Кин, Фил Джагелка, Шеймус Коулман, Морган Шнейдерлен, Янник Боласье, Уэйн Руни, Тео Уолкотт, Dominic Calvert-Lewin, Дженк Тосун.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Венсан Компани, Эмерик Лапорт, Николас Отаменди, Кайл Уокер, Kevin De Bruyne, Лерой Зане, Давид Сильва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Gabriel Jesus.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Эвертон» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:4.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:4.