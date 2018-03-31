«Бавария» забила шесть мячей «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик

«Бавария» набрала 69 очков и лидирует в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Боруссия» с 48 очками — третья.

Хет-трик в составе мюнхенской команды оформил Роберт Левандовски , по одному голу забили Томас Мюллер, Хамес Родригес и Франк Рибери .

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над дортмундской(6:0) в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 31 марта

Станет ли «Бавария» чемпионом в матче против «Дортмунда»?

Станет ли «Бавария» чемпионом в матче против «Дортмунда»? «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 31 марта

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