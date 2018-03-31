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    «Бавария» забила шесть мячей «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (6:0) в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.

    Хет-трик в составе мюнхенской команды оформил Роберт Левандовски, по одному голу забили Томас Мюллер, Хамес Родригес и Франк Рибери.

    «Бавария» набрала 69 очков и лидирует в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Боруссия» с 48 очками — третья.

    Чемпионат Германии. 28-й тур
    «Бавария» — «Боруссия» Д — 6:0 (5:0)
    Голы: Левандовски, 5 (1:0). Родригес, 14 (2:0). Мюллер, 23 (3:0). Левандовски, 44 (4:0). Рибери, 45+1 (5:0). Левандовски, 87 (6:0). «Бавария»: Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Алаба (Киммих, 46), Хави Мартинес, Мюллер, Родригес (Тиагу Алькантара, 65), Роббен, Левандовски, Рибери (Руди, 69).«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Аканджи, Шмельцер, Дахуд, Кастро (Вайгль, 29), Гетце (Нури Шахин, 78), Пулишич (Филипп, 75), Батшуайи, Шюррле.Предупреждения: Рибери, 65. Вайгль, 65.
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