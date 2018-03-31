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    «Бавария» — «Боруссия Д»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Бавария — Боруссия Д (31.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Бавария — Боруссия Д19:30
    В 19:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Бавария» — «Боруссия Д».

    Последний матч между собой: «Бавария» — «Боруссия Д» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Бавария»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бавария» — «Боруссия Д». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Станет ли «Бавария» чемпионом в матче против «Дортмунда»?«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 31 марта
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