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    Зинченко: Европейские игроки знают, что если дать слабину, их место займут другие

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    Александр Зинченко
    На фото:Александр Зинченко
    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о разнице в менталитете футболистов из Западной и Восточной Европы.

    «Один из помощников Пепа Гвардиолы как-то подозвал меня и объяснил, почему люди из России и Украины не добиваются успеха в Европе.

    Если они где-то чувствуют деньги, чувствуют, что они в порядке, то сразу останавливаются в развитии. А другие, естественно, подпирают.

    Конечно, разница в менталитете огромная. Европейцы с детства знают, что если дать слабинку — сегодня нет настроения, похожу, а завтра побегаю, — то их уже подпирает следующий, кто хочет больше играть.

    Там специалисты всё видят, записывают на видео каждую тренировку», — сказал Зинченко в интервью каналу «отдушивдушу» в YouTube.

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