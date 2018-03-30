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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Престон Норт Энд»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Шеффилд Уэнсдей — Престон Норт Энд (30.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии
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    •  Шеффилд Уэнсдей — Престон Норт Энд17:00
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Престон Норт Энд».

    Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Шеффилд Уэнсдей» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Шеффилд Уэнсдей» — «Престон Норт Энд». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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