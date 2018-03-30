Ригони рассказал о том, как его «мурыжили» сотрудники ГИБДД

Аргентинский полузащитникрассказал о том, как в России его однажды остановили сотрудники ГИБДД.

Об этом Ригони рассказал клубной пресс-службе «Зенита».

«Однажды меня остановили гаишники. После одного из домашних матчей я довез Дриусси до дома и поехал к себе. Я был в зенитовской форме. Меня неожиданно остановили и попросили документы. Это все продолжалось очень долго, я застрял минут на 40. Они реально мурыжили меня. Только представьте – все это происходило при температуре минус 10. Я страшно замерз и не понимал, что происходит.

Пришлось даже звонить переводчице, чтобы она объяснила, как себя вести. Со мной в машине еще ехал Паредес. В итоге нам вдвоем как-то удалось решить эту ситуацию. Думаю, что они поняли, что мы совсем иностранцы и ловить тут нечего. Как мне потом рассказали, это была простая проверка документов. Никаких правил я не нарушал», — рассказал Ригони.

В текущем сезоне на счету Ригони 22 матча и 6 голов в футболке «Зенита».