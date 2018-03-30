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    «Рединг» — «Куинз Парк Рейнджерс»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Рединг — Куинз Парк Рейнджерс (30.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс
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    •  Рединг — Куинз Парк Рейнджерс19:30
    В 19:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Рединг» — «Куинз Парк Рейнджерс».

    Последний матч между собой: «Факел» — «Балтика» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Рединг» — «Куинз Парк Рейнджерс». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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