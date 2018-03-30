«Норвич Сити» — «Фулхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Норвич Сити»: Angus Gunn, Иво Пинту, Christoph Zimmermann, Тимм Клозе, Jamal Lewis, Harrison Reed, Mario Vrancic, James Maddison, Александер Тетти, Джош Мёрфи, Dennis Srbeny.
«Фулхэм»: Marcus Bettinelli, Ryan Fredericks, Denis Odoi, Tim Ream, Мэтт Таргетт, K.McDonald, Stefan Johansen, T.Cairney, Флойд Айте, Лукас Пиазон, Александар Митрович.
Предыдущий матч соперников: «Фулхэм» — «Норвич Сити» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.