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    «Норвич Сити» — «Фулхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Норвич Сити — Фулхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.03.2018)

    Футбол Англии Норвич Фулхэм
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    •  Норвич Сити — Фулхэм17:00
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Норвич Сити» — «Фулхэм».

    Составы команд:

    «Норвич Сити»: Angus Gunn, Иво Пинту, Christoph Zimmermann, Тимм Клозе, Jamal Lewis, Harrison Reed, Mario Vrancic, James Maddison, Александер Тетти, Джош Мёрфи, Dennis Srbeny.

    «Фулхэм»: Marcus Bettinelli, Ryan Fredericks, Denis Odoi, Tim Ream, Мэтт Таргетт, K.McDonald, Stefan Johansen, T.Cairney, Флойд Айте, Лукас Пиазон, Александар Митрович.

    Предыдущий матч соперников: «Фулхэм» — «Норвич Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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