«Норвич Сити» — «Фулхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

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