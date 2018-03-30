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    Неймар вернется в ПСЖ в конце апреля

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    Неймар
    На фото:Неймар
    Нападающий ПСЖ Неймар должен вернуться в расположение парижан к концу апреля, сообщает UOL. Сейчас 26-летний игрок проходит процедуры под наблюдением личного физиотерапевта парижан.

    Изначально предполагалось, что Неймару потребуется около трех месяцев восстановления, однако на данный момент он опережает прогнозы. В конце апреля 26-летний футболист прибудет в состав ПСЖ, после чего и будет принято решение о его готовности. Сообщается, что Неймар может вернуться на поле уже в начале мая и успеть принять участие в решающих поединках парижан.

    Напомним, бразилец получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). Ему диагностировали трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.

    В текущем сезоне Неймар сыграл 20 матчей в Лиге 1, забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.

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