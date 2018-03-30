Мутко: Когда я рос, для меня Виталий и Виктор были одним и тем же именем

Вице-премьер РФпрокомментировал информацию о том, что он сменил имя при окончании морского ПТУ.

«Мне самому интересно. Специально я точно ничего не делал, хитрости тут никакой нет. Может, где-то в документах ошибка закралась — в свидетельстве о рождении или еще где. Я, как и вы, узнал об этом из прессы. А у родителей уже не спросить – их нет. Может быть, крестили Виктором? Когда я рос, для меня Виталий и Виктор были одним и тем же именем. Называли и Витей. Все документы у меня на Виталия», — цитирует Мутко «Чемпионат».

Мутко сменил имя при окончании морского ПТУ

В декабре стало известно, что Мутко получал начальное профобразование в морском ПТУ в Ленинградской области (ныне — техникум водного транспорта) под именем Виктор и с национальностью украинец. Об этом сообщила завуч Зинаида Ехропова.