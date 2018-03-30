«Мидлсбро» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

В 19:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Читайте по теме

Популярное в сети

Это интересно

Из толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил Кейна

История о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером команды

Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?

О чем договорились Фалькао и Герреро

Дорогие, но не всегда эффективные

О тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета

Дружеский жест Молло

О странном поступке Йоана Молло

В окружении медных труб

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?

«Атлетико»: закат эпохи

Как оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?

«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правду

Лучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу

Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018

Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018

Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛ

Во что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?