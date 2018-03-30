«Мидлсбро» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Мидлсбро»: Даррен Рэндольф, G.Friend, D.Ayala, R.Shotton, Ben Gibson, G.Leadbitter, A.Clayton, Мухамед Бешич, Patrick Bamford, Стюарт Даунинг, Адама Траоре.
«Вулверхэмптон»: Джон Радди, Райан Беннетт, Willy Boly, Conor Coady, M.Doherty, Barry Douglas, Рубен Невеш, Romain Saiss, Иван Кавалейру, Элдер Кошта, B.Afobe.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Мидлсбро» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.