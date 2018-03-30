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    «Мидлсбро» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Мидлсбро — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.03.2018)

    Футбол Англии Мидлсбро Вулверхэмптон
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    •  Мидлсбро — Вулверхэмптон19:30
    В 19:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Мидлсбро» — «Вулверхэмптон».

    Составы команд:

    «Мидлсбро»: Даррен Рэндольф, G.Friend, D.Ayala, R.Shotton, Ben Gibson, G.Leadbitter, A.Clayton, Мухамед Бешич, Patrick Bamford, Стюарт Даунинг, Адама Траоре.

    «Вулверхэмптон»: Джон Радди, Райан Беннетт, Willy Boly, Conor Coady, M.Doherty, Barry Douglas, Рубен Невеш, Romain Saiss, Иван Кавалейру, Элдер Кошта, B.Afobe.

    Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Мидлсбро» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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