Фурсенко: Манчини не говорил СМИ, что уходит в другую команду

Президент «Зенита»во время встречи с болельщиками отметил, что главный тренерне говорил прессе, что ведет переговоры с Итальянской федерацией футбола.

«В последнее время у нас нет огромных инвестиций. Текущая трансферная кампания в разы дешевле той, что была. И зарплаты тоже меньше.

Мы стараемся экономить на каждой вещи. Финансовая ситуация непростая, и мы не можем шиковать, хотя наша инфраструктура – это, конечно, шик.

У Манчини в контракте прописано, что он не может давать интервью в ущерб клубу.

И мы проверяли: конкретно он сам не делал подобных заявлений о том, что переходит в другую команду, СМИ только публиковали слухи, выдернутые из контекста, специально, чтобы создать ажиотаж», — приводит слова Фурсенко «Спорт-Экспресс».