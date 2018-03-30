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    Фурсенко: Манчини не говорил СМИ, что уходит в другую команду

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    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко во время встречи с болельщиками отметил, что главный тренер Роберто Манчини не говорил прессе, что ведет переговоры с Итальянской федерацией футбола.

    «В последнее время у нас нет огромных инвестиций. Текущая трансферная кампания в разы дешевле той, что была. И зарплаты тоже меньше.

    Мы стараемся экономить на каждой вещи. Финансовая ситуация непростая, и мы не можем шиковать, хотя наша инфраструктура – это, конечно, шик.

    У Манчини в контракте прописано, что он не может давать интервью в ущерб клубу.

    И мы проверяли: конкретно он сам не делал подобных заявлений о том, что переходит в другую команду, СМИ только публиковали слухи, выдернутые из контекста, специально, чтобы создать ажиотаж», — приводит слова Фурсенко «Спорт-Экспресс».

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