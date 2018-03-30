Фурсенко: Манчини не говорил СМИ, что уходит в другую команду

«В последнее время у нас нет огромных инвестиций. Текущая трансферная кампания в разы дешевле той, что была. И зарплаты тоже меньше.
Мы стараемся экономить на каждой вещи. Финансовая ситуация непростая, и мы не можем шиковать, хотя наша инфраструктура – это, конечно, шик.
У Манчини в контракте прописано, что он не может давать интервью в ущерб клубу.
И мы проверяли: конкретно он сам не делал подобных заявлений о том, что переходит в другую команду, СМИ только публиковали слухи, выдернутые из контекста, специально, чтобы создать ажиотаж», — приводит слова Фурсенко «Спорт-Экспресс».