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    Фурсенко: Верю, что Манчини преодолеет кризис

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    Сергей Фурсенко
    На фото:Сергей Фурсенко
    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко признал, что у главного тренера Роберто Манчини не все получается, но руководство верит в него.

    «Этот год сложный для нас, ведь создается принципиально новая команда. Все, что мы делаем – делаем для вас, болельщиков.

    Именно поэтому мы пригласили тренера, который проповедует быстрый комбинационный футбол. Да, у него не все получается.

    Но мы строим мощный гоночный автомобиль, и иногда на проселочной дороге и "Нива" может нас обогнать. Искренне уверен, что мы преодолеем все кризисы.

    У Дика Адвоката тоже был серьезный кризис, но он его преодолел, и мы завоевали все, что могли. Я верю, что Роберто Манчини – сильный тренер, и он преодолеет кризис.

    А если он не преодолеет, то зачем нам слабый тренер?», – сказал Фурсенко изданию «Спорт-Экспресс».

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