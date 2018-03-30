Фурсенко: Верю, что Манчини преодолеет кризис

Президент «Зенита»признал, что у главного тренера Роберто Манчини не все получается, но руководство верит в него.

«Этот год сложный для нас, ведь создается принципиально новая команда. Все, что мы делаем – делаем для вас, болельщиков.

Именно поэтому мы пригласили тренера, который проповедует быстрый комбинационный футбол. Да, у него не все получается.

Но мы строим мощный гоночный автомобиль, и иногда на проселочной дороге и "Нива" может нас обогнать. Искренне уверен, что мы преодолеем все кризисы.

У Дика Адвоката тоже был серьезный кризис, но он его преодолел, и мы завоевали все, что могли. Я верю, что Роберто Манчини – сильный тренер, и он преодолеет кризис.

А если он не преодолеет, то зачем нам слабый тренер?», – сказал Фурсенко изданию «Спорт-Экспресс».