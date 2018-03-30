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    Агент заявил о желании Фернандеша остаться в России

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    Мануэл Фернандеш
    На фото:Мануэл Фернандеш
    Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза рассказал о перспективах своего клиента.

    В комментарии «Чемпионату» Барбоза сообщил, что «Локомотив» пока не предлагал Фернандешу продлить контракт.

    «На данный момент с "Локомотивом" нет никаких разговоров о продлении контракта. Мы ждем. Интерес должен быть у всех сторон. Однако Мануэл хочет остаться в России. Естественно, если клуб по каким-то причинам не выразит желания продлить соглашение с футболистом, нам придется рассмотреть другие предложения», — сказал Барбоза.

    «Кроме "Интера" есть и другие клубы, заинтересованные в моем клиенте. Но мне бы не хотелось сейчас говорить об этом. С самого начала мы придерживаемся позиции, чтобы договориться с "Локомотивом" и продлить контракт. Пока мы только слушали, но не вступали в переговоры с другими клубами. Цель — продлить с "Локомотивом" контракт», — добавил агент.

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    Отметим, что текущий контракт Фернандеша с «Локо» завершается в 2019 году.

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