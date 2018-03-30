ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Дерби Каунти» — «Сандерленд»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Дерби Каунти — Сандерленд: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.03.2018)

    Футбол Англии Сандерленд
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Дерби Каунти — Сандерленд21:45
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Дерби Каунти» — «Сандерленд».

    Последний матч между собой: «Сандерленд» — «Дерби Каунти» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Дерби Каунти»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Дерби Каунти» — «Сандерленд». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»
    Подробный разбор
  • От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018
  • Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира
    •
  • Футбол в России давно надо строить заново
  • Поражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы
    •
  • Испания нокаутировала осиротевшую Аргентину
  • Реакция прессы на матч Испания — Аргентина
    •
  • Рекорд не состоялся. Гол Жезуса испортил праздник в Берлине
  • СМИ – о победе сборной Бразилии над командой Германии в товарищеском матче
    •
  • Варди — VAR — 1:1
  • Ничья Англии и Италии — в обзоре СМИ
    •
  • У сборной России нет ни костяка, ни результата, ни надежды
  • Реакция СМИ на поражение сборной России в товарищеском матче с Францией
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Идеальный клиент для Поветкина
  • Александр Поветкин — Дэвид Прайс. Прогноз и ставки на боксерский бой 31 марта
  • 1,14
    •
  • Экспресс дня. Сможет ли Дель Потро остановить Изнера?
  • Прогнозы и ставки на теннис и футбол 30 марта
  • 7,78
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 14:47
    • Ригони рассказал о том, как его «мурыжили» сотрудники ГИБДД
  • 14:19
    • РФС рекомендовал российским футболистам не курить кальян
  • Возьмет ли «Рубин» реванш в Екатеринбурге?
  • «Урал» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля
    • 1,77Послезавтра в 14:00
  • Главная задача — не отпустить «Юве»
  • «Сассуоло» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч итальянской Серии А 31 марта
    • 1,63Завтра в 19:00
  • 12:13
    • Моутинью продлил контракт с «Монако»
  • 11:58
    • «РБ Лейпциг» договорился о продлении контракта с главным тренером
  • 11:44
    • ПСЖ определился с кандидатурой нового тренера
  • 11:33
    • Тевес получил травму не в тюрьме, а в тренажерном зале
  • 11:22
    • «Вест Хэм» уверен в приобретении форварда сборной России
  • 11:18
    • Джикия приступил к тренировкам на поле
  • 11:10
    • Мутко: Когда я рос, для меня Виталий и Виктор были одним и тем же именем
  • 11:05
    • Неймар вернется в ПСЖ в конце апреля
  • 10:59
    • Семин пригласил болельщиков на матч против «Амкара»
  • 10:47
    • Роналду не сыграет против «Лас-Пальмаса»
  • 10:44
    • Мутко не считает Газзаева врагом
  • 10:31
    • Экс-форвард сборной Бразилии попал в больницу
  • 10:25
    • Юношеская сборная России уступила Бразилии
  • 10:13
    • Ван Гал: Гвардиола превратил «Манчестер Сити» в машину
  • Вальверде не привезет на «Писхуан» «качели»
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 30-го тура испанской Ла Лиги 31 марта
    • 1,89Завтра в 21:45
  • «Марсель» удержит третье место
  • «Дижон» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч французского чемпионата по футболу 31 марта
    • 1,75Завтра в 18:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус