Ари: Играть за сборную — моя мечта

Нападающийподчеркнул, что мечтает сыграть за

Об этом Ари сказал в интервью пресс-службе РФС.

«Я уже все сделал — сейчас только жду. Думаю, через месяц-два получу паспорт и все будет хорошо. Играть за сборную — это моя мечта, не важно Россия это или Бразилия. Просто сейчас я сконцентрирован на "Локомотиве". Конечно, если России нужно, я готов помочь. Я буду здесь», — сказал Ари.

«Я живу в России уже восемь лет. Здесь у меня родилась дочка. Я уже адаптировался в России. Это мой второй дом. Поэтому я всегда буду готов», — также отметил нападающий.

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Напомним, Ари выступает в России с 2010 года.