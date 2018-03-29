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    Швец: От дебюта в сборной остались самые приятные эмоции

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    Антон Швец
    На фото:Антон Швец
    Полузащитник сборной России Антон Швец после товарищеского матча с командой Франции (1:3) поделился впечатлениями от своего дебюта в составе национальной команды.

    «Мы хорошо поработали на тренировках и сыграли две игры со сборными топового уровня – всё это пошло нам только на пользу. От дебюта в составе сборной России у меня остались самые приятные эмоции. Я счастлив выйти на поле в футболке национальной команды и хочу поблагодарить Станислава Саламовича за то, что предоставил мне эту возможность. Буду и дальше работать, не останавливаться на достигнутом. Этот дебют даст мне ещё больше сил и уверенности в себе.

    Конечно, все немного расстроены после поражений. Тем не менее, мы понимаем, что эти игры пошли нам на пользу. Уверен – если продолжать работать, все будет хорошо», — цитируют «Известия» Швеца.

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