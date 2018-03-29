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    Самедов: После завершения карьеры могу стать тренером или функционером

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    Александр Самедов
    На фото:Александр Самедов
    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов сказал, что после ухода из футбола может сосредоточиться на бизнесе или стать футбольным функционером.

    «Идею о том, чтобы пойти учиться и сделать после спорта карьеру в бизнесе однозначно не отметаю.

    Ведь желания все время меняются. Пять-шесть лет назад я хотел совсем другого и на какие-то вещи смотрел по-другому.

    Пять лет назад я говорил, что после завершения карьеры не вижу себя в футболе. Думал: закончу – и зачем мне этот футбол будет нужен?

    Сейчас я совсем не так категорично смотрю на свое будущее. Вполне могу остаться, например, тренером или функционером», – цитирует «МК» Самедова.

    Напомним, контракт 33-летнего Самедова со «Спартаком» рассчитан до лета 2019 года.

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