Самедов: После завершения карьеры могу стать тренером или функционером

Полузащитник «Спартака» и сборной Россиисказал, что после ухода из футбола может сосредоточиться на бизнесе или стать футбольным функционером.

«Идею о том, чтобы пойти учиться и сделать после спорта карьеру в бизнесе однозначно не отметаю.

Ведь желания все время меняются. Пять-шесть лет назад я хотел совсем другого и на какие-то вещи смотрел по-другому.

Пять лет назад я говорил, что после завершения карьеры не вижу себя в футболе. Думал: закончу – и зачем мне этот футбол будет нужен?

Сейчас я совсем не так категорично смотрю на свое будущее. Вполне могу остаться, например, тренером или функционером», – цитирует «МК» Самедова.

Напомним, контракт 33-летнего Самедова со «Спартаком» рассчитан до лета 2019 года.