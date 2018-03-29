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    Орлов: Может быть, «Зениту» надо поменять вектор развития клуба?

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    Геннадий Орлов
    На фото:Геннадий Орлов
    Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах развития российского клубного футбола.

    «Наши клубы больше не смогут приглашать звёзд типа Халка и Витселя, потому что цены на таких игроков будут за 100 млн. На такие затраты "Зенит" не сможет пойти, и никуда от этого не деться.

    Может быть, надо менять вектор развития клуба? Может быть, даже сесть несколько ниже в своих амбициях и желаниях? Не говорить, что мы можем быть в топ-10 европейских клубов.

    Да, если перейти на своего тренера, своих воспитанников, поначалу будет некоторый провал, но ведь, помните, тогда почти своими футболистами выиграли Кубок УЕФА?

    Возможно, для нашего футбола это предел мечтаний на сегодня — Лига Европы. Но, видите, мы и в Лиге Европы не можем добиться успеха.

    Может быть, надо соизмерять свои возможности со своими желаниями. Но это уже решать тем, у кого есть деньги», — сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».

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