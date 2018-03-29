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    Мутко: Не надо драматизировать и завышать возможности сборной России

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018
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    Виталий Мутко
    На фото:Виталий Мутко
    Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России в товарищеских матчах с национальными командами Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

    «Результат в последних матчах сборной России неприятный. С одной стороны, мы увидели два больших футбольных праздника, в которых приняли участие ведущие игроки мира.

    Более 100 тысяч болельщиков посетило эти две игры. Мы увидели мировых звёзд, сравнили себя с ними, поняли на какой отметке мы находимся и оценили потенциал футбола.

    Если будет хорошее зрелище, то болельщик придёт на трибуну и наши стадионы будут заполняться. Мы сделали выводы по организации матчей. Где-то получилось лучше, где-то хуже.

    С другой стороны, есть неоднозначный вопрос по сборной и результатам. Побеждать важно, а мы последние две игры проиграли. Но при этом увидели всё, что хотели.

    Оценили уровень игроков, потенциал команды и наработки. Не надо драматизировать и завышать наши возможности. Есть определённый уровень команды и из этого нужно сделать выводы.

    Просто мы всё время не можем определиться с составом, ведь 3-4 игрока мы теряем. Сейчас у тренерского штаба есть пища для размышлений.

    Всем хочется победы, но не надо на ней зацикливаться. Сейчас идёт подготовка к чемпионату мира, только подготовка.

    Я сразу после Франции поговорил с Станиславом Черчесовым. Мы договорились, что он всё осмыслит и мы встретимся ещё раз.

    Исходить нужно из того, что мы по классу сильно уступаем сборной Бразилии и Франции. Ключевую роль для нас играет тренер, тактика и настрой игроков.

    На эту тему мы поговорили с Черчесовым и вскоре встретимся ещё раз. Мы движемся и понимаем, что нам нужно делать. Паники никакой не должно быть.

    Нам надо заниматься подготовкой собственных игроков. Тяжело найти баланс между легионерами и нашими игроками в чемпионате России», – сказал Мутко изданию «Чемпионат».

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