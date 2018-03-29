Гаджибеков: В последние два года «Спартак» симпатичен в плане игры

Защитник «Крыльев Советов»в преддверии матча 1/4 финала Кубка России противотметил, что ему нравится игра столичного клуба в последние годы.

«В последние два года "Спартак" мне симпатичен в плане игры. Как Каррера их настраивает. Они и сейчас не выбыли из борьбы.

В каждом матче показывают агрессивный футбол, состав у них сильный. Да, много травмированных, но резервисты не отличаются от тех, кто в основном составе.

Команда сильная, боевитая, нацелена на атаку, забивает много голов. Да, они могут проигрывать и даже крупно, но они играют в футбол, и болельщикам это нравится», — сказал Гаджибеков в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» изначально был намечен на 28 февраля, но был перенесен из-за мороза. Игра пройдет 4 апреля, победитель в полуфинале встретится с «Тосно».