Будогосский: Может быть, Карасев отработает и финал ЧМ-2018

Глава департамента судейства и инспектирования РФСпрокомментировал новость о том, что бригада российского арбитрабудет обслуживать матчи ЧМ-2018.

Сегодня ФИФА опубликовала список судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира-2018.

В их число вошел российский арбитр Сергей Карасев. Его ассистентами станут соотечественники Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

«Есть чувство удовлетворения, радости и понимания того, что у нас отличная школа футбольного арбитража.

Потому что просто так судьи на чемпионат мира не попадают. Хочу от всей души пожелать бригаде, чтобы на турнире как можно дольше продолжался их путь.

Дай бог, чтобы до финала. А может быть, удастся отработать и финал. А почему нет? ФИФА продолжала отбор не один месяц.

И наблюдения, которые велись за нашей бригадой, в том числе и в чемпионате России, позволили принять итоговое решение о включении в список.

Искренне рад, что никакие политические моменты не вмешались при утверждении списков. Когда все здорово – то и здорово. Но надо предполагать и худшие варианты.

Именно судейское направление в ФИФА действительно удалено от всех политических моментов, что еще раз подсказывает нам, что футбол – вне политики и это игра без границ.

Пример Карасева должен мотивировать всех игроков нашей национальной команды, чтобы выступить на таком же высоком уровне, на каком работает и Сергей», — приводит слова Будогосского «Спорт-Экспресс».