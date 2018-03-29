ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Будогосский: Может быть, Карасев отработает и финал ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сергей Карасев
    На фото:Сергей Карасев
    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал новость о том, что бригада российского арбитра Сергея Карасева будет обслуживать матчи ЧМ-2018.

    Сегодня ФИФА опубликовала список судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира-2018.

    В их число вошел российский арбитр Сергей Карасев. Его ассистентами станут соотечественники Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

    «Есть чувство удовлетворения, радости и понимания того, что у нас отличная школа футбольного арбитража.

    Потому что просто так судьи на чемпионат мира не попадают. Хочу от всей души пожелать бригаде, чтобы на турнире как можно дольше продолжался их путь.

    Дай бог, чтобы до финала. А может быть, удастся отработать и финал. А почему нет? ФИФА продолжала отбор не один месяц.

    И наблюдения, которые велись за нашей бригадой, в том числе и в чемпионате России, позволили принять итоговое решение о включении в список.

    Искренне рад, что никакие политические моменты не вмешались при утверждении списков. Когда все здорово – то и здорово. Но надо предполагать и худшие варианты.

    Именно судейское направление в ФИФА действительно удалено от всех политических моментов, что еще раз подсказывает нам, что футбол – вне политики и это игра без границ.

    Пример Карасева должен мотивировать всех игроков нашей национальной команды, чтобы выступить на таком же высоком уровне, на каком работает и Сергей», — приводит слова Будогосского «Спорт-Экспресс».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Футбол в России давно надо строить заново
  • Поражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы
    •
  • У сборной России нет ни костяка, ни результата, ни надежды
  • Реакция СМИ на поражение сборной России в товарищеском матче с Францией
    •
  • 29/03
    • Дзюба пожелал Уткину здоровья
  • 29/03
    • Смолов хочет перейти в «Вест Хэм» до старта ЧМ-2018
  • 29/03
    • Семин: Мирить Денисова и Черчесова не надо
  • 28/03
    • Дзюба: Не общались с Черчесовым с Кубка конфедераций
  • 28/03
    • ФИФА начала расследование расистских оскорблений на матче Россия – Франция
  • 28/03
    • Газзаев: Поступательное движение вперед есть, нужно поддержать Черчесова
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Футбол в России давно надо строить заново
  • Поражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы
    •
  • Испания нокаутировала осиротевшую Аргентину
  • Реакция прессы на матч Испания — Аргентина
    •
  • Рекорд не состоялся. Гол Жезуса испортил праздник в Берлине
  • СМИ – о победе сборной Бразилии над командой Германии в товарищеском матче
    •
  • Варди — VAR — 1:1
  • Ничья Англии и Италии — в обзоре СМИ
    •
  • У сборной России нет ни костяка, ни результата, ни надежды
  • Реакция СМИ на поражение сборной России в товарищеском матче с Францией
    •
  • Из толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил Кейна
  • История о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером команды
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Вегас» и «Сент-Луис» не забросят много шайб
  • «Вегас» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
  • 1,95
    •
  • «Колорадо» прервет неудачную серию в матче с «Чикаго»
  • «Колорадо» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
  • 1,93
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:49
    • Семин: Перенос матча с «Амкаром» в Москву – это не наша проблема
  • 20:33
    • Мутко: Не надо драматизировать и завышать возможности сборной России
  • От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018
  • Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира
    • 19:57
  • Сумеют ли парни Гаттузо огорчить Буффона?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 30-го тура Серии А 31 марта
    • 4,20Послезавтра в 21:45
  • 18:14
    • Смолов хочет перейти в «Вест Хэм» до старта ЧМ-2018
  • 17:22
    • ФИФА включила Карасева в список арбитров на ЧМ-2018
  • 16:14
    • Болельщики клубов РФПЛ проведут в тишине один тайм матчей 24-го тура
  • 16:01
    • Уткин — Дзюбе: Дурак навсегда останется дураком
  • 15:46
    • Кузяев пропустит матч против «Уфы»
  • 15:16
    • Натхо заявил о желании покинуть ЦСКА
  • 14:58
    • Семин: Мирить Денисова и Черчесова не надо
  • 14:28
    • Погребняк: Моя зарплата уменьшилась примерно в десять раз
  • 14:10
    • Саввиди запретили посещать матчи на протяжении трех лет
  • 13:13
    • «Спартак» и Семин получили «Серебряную лань» по итогам 2017 года
  • 12:46
    • Саутгейт не гарантирует Алли места в составе сборной Англии на ЧМ-2018
  • 12:43
    • Витиньо приобрел 1000 шоколадок для бразильских детей
  • 12:32
    • Геркус объявил об открытии обновленного клубного магазина «Локомотива»
  • 12:29
    • «Арсенал» заинтересовался защитником сборной Турции
  • 12:23
    • Месси приобрел отель на Ибице
  • 11:53
    • Китайские владельцы «Интера» готовы продать клуб
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус