Ари: Россия попала в непростую группу, но выйти из нее вполне реально

Форвард «Локомотива»в очередной раз высказался о возможном выступлении за сборную России на ЧМ-2018.

«Не хочу спекулировать на эту тему, но я много раз говорил: конечно, готов помочь сборной России, готов работать на ее благо.

Моя детская мечта – выступить на чемпионате мира. Поэтому, если сейчас мне предоставят такой шанс, буду счастлив, это правда.

Команда попала в непростую группу, но я искренне верю, что выйти из нее вполне реально.

Что касается паспорта, нужно подождать еще месяц. Получить российское гражданство мне предлагал еще Фабио Капелло, когда тренировал сборную России. Вскоре я подал документы.

Желание оформить российский паспорт обусловлено не только футбольными причинами. У меня здесь семья, дочка. Хочу тут жить без визы.

Сейчас мне выдадут паспорт на общих условиях – как иностранцу, проработавшему и прожившему в России более пяти лет.

Уже восстановились после травмы, чувствую себя отлично и заряжен на сто процентов. Кстати, желание попасть в сборную России – дополнительный стимул показать свой лучший футбол в концовке чемпионата», – сказал Ари изданию «Советский Спорт».