Саутгейт не гарантирует Алли места в составе сборной Англии на ЧМ-2018

Главный тренер сборнойпрокомментировал ситуацию с полузащитником

Напомним, что Алли провел весь матч с Италией (1:1) на скамейке запасных.

«У меня проблема, поскольку у нас есть Маркус Рашфорд, Джесси Лингард, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джейми Варди, то есть выбор огромен. Я не вижу вариантов, при которых кто-либо из этих игроков не поедет в Россию, но мне нужно будет принять соответствующие решения.

Нет причины, по которой Алли не поедет, и он может сыграть там большую роль. У него есть такая способность, и я буду внимательно наблюдать за ним в следующие недели. Мы хотим, чтобы была конкуренция за место в составе, но не было никакого скрытого мотива в том, чтобы обойтись без него. Мы хотели снова посмотреть на Рахима, но Деле по-прежнему является важным игроком для нас. Он остается в обойме», — цитирует Саутейта интернет-портал Goal.