Агбонлахор летом покинет «Астон Виллу»

После окончания этого сезона нападающийпокинет, в которой он провел 17 последних лет.

Вся профессиональная карьера Агбонлахора связана с одним клубом, что является настоящей редкостью в современном футболе. Однако грядущим летом Габриэлю придется уйти, даже если «вилланы» завоюют путевку из Чемпионшипа в Премьер-лигу.

Как стало известно The Telegraph, бирмингемский клуб не собирается продлевать истекающий контракт Агбонлахора, который сейчас зарабатывает 26 тысяч фунтов в неделю.

Габриэль Агбонлахор являвется воспитанником клубной академии «Астон Виллы». К активным выступлениям за основную команду форвард стал привлекаться с 2006 года.

На протяжении всей карьеры нападающий сыграл за бирмингемскую команду 396 матчей, в которых отметился 86 голами. Также он провел три поединка за сборную Англии, в которой забитыми мячами не отличался.

В нынешнем сезоне 31-летний Агбонлахор принял участие всего в 6 матчах, в которых забил 1 мяч.