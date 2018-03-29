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    Агбонлахор летом покинет «Астон Виллу»

    Чемпионшип Футбол Англии Астон Вилла
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    Габриэль Агбонлахор
    На фото:Габриэль Агбонлахор
    После окончания этого сезона нападающий Габриэль Агбонлахор покинет «Астон Виллу», в которой он провел 17 последних лет.

    Вся профессиональная карьера Агбонлахора связана с одним клубом, что является настоящей редкостью в современном футболе. Однако грядущим летом Габриэлю придется уйти, даже если «вилланы» завоюют путевку из Чемпионшипа в Премьер-лигу.

    Как стало известно The Telegraph, бирмингемский клуб не собирается продлевать истекающий контракт Агбонлахора, который сейчас зарабатывает 26 тысяч фунтов в неделю.

    Габриэль Агбонлахор являвется воспитанником клубной академии «Астон Виллы». К активным выступлениям за основную команду форвард стал привлекаться с 2006 года.

    На протяжении всей карьеры нападающий сыграл за бирмингемскую команду 396 матчей, в которых отметился 86 голами. Также он провел три поединка за сборную Англии, в которой забитыми мячами не отличался.

    В нынешнем сезоне 31-летний Агбонлахор принял участие всего в 6 матчах, в которых забил 1 мяч.

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