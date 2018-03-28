Зобнин тренируется по индивидуальной программе

К работе на базе московскогоприступили игроки, которые вызывались в сборнуюдля участия в товарищеских матчах с(0:3) и(1:3).

Полузащитник Роман Зобнин, повредивший колено во встрече с бразильцами, занимался по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Успел прибыть в Тарасовку Квинси Промес, выступавший за сборную Нидерландов.

29 марта ожидается возвращение еще троих спартаковских легионеров, находившихся в расположении своих национальных команд, — Николы Максимовича, Марио Пашалича и Софьяна Ханни, а также игроков молодёжной сборной России Александра Максименко, Николая Рассказова и Зелимхана Бакаева.

«Спартак» в рамках 24-го тура чемпионата России 31 марта сыграет против «Тосно» . Начало встречи в 19:00 по московскому времени.