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    Зобнин тренируется по индивидуальной программе

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    Роман Зобнин
    На фото:Роман Зобнин
    К работе на базе московского «Спартака» приступили игроки, которые вызывались в сборную России для участия в товарищеских матчах с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).

    Полузащитник Роман Зобнин, повредивший колено во встрече с бразильцами, занимался по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба «красно-белых».

    Успел прибыть в Тарасовку Квинси Промес, выступавший за сборную Нидерландов.

    29 марта ожидается возвращение еще троих спартаковских легионеров, находившихся в расположении своих национальных команд, — Николы Максимовича, Марио Пашалича и Софьяна Ханни, а также игроков молодёжной сборной России Александра Максименко, Николая Рассказова и Зелимхана Бакаева.

    «Спартак» в рамках 24-го тура чемпионата России 31 марта сыграет против «Тосно» . Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

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