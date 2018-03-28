Смолов: С Францией получалось больше, чем в матче с Бразилией

«Мы создавали моменты, боролись. Когда счет стал 1:2, не только у меня было ощущение, что можем сравнять. Но тут же пропустили третий мяч. Жаль, что проиграли.
Конечно, уровень своей готовности виден на уровне этих соперников. Считаю, что с Бразилией мы не показали свой настоящий уровень.
Не думаю, что переоценили силы. Скорее – побаивались соперника в первом матче. Действовали несогласованно. Сегодня же старались отбирать мяч, прессинговать и играть выше, поэтому многое получалось.
В сборной я вышел с капитанской повязкой в третий раз. Это большая честь и гордость. Спасибо Черчесову за оказанное доверие. Но, в первую очередь, хочется побеждать в таких матчах. Да, я забил, но не удовлетворен этим.
Траурная обстановка давила на команду. Перед матчем обсуждали с ребятами, что хотели добиться положительного результата хоть каким-то образом, чтобы подарить болельщикам положительные эмоции на фоне трагедии.
Мне в Санкт-Петербурге больше нравится играть. Закрывается крыша и не холодно. А если по содержанию брать, то мне кажется, что мы правда лучше тут играем.
Вы не поверите, но сегодня уже предлагали перебираться на этот стадион. Я был не против продолжить забивать здесь.
Сколько голов ждать от сборной на чемпионате мира? Неважно, пусть это будет хоть два гола, но если они подарят нам шесть очков и выход из группы, вы будете удовлетворены?», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».