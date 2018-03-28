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    Рауш: Черчесов сказал, что сыграли неплохо

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    Константин Рауш
    На фото:Константин Рауш
    Защитник сборной России Константин Рауш подвел итоги товарищеского матча с Францией (1:3).

    «Это очень сильный соперник, но мы показали хорошую игру. Мы играли агрессивно, не боялись, просто французы использовали каждый шанс, там игроки мирового уровня. После перерыва мы играли здорово, могли сравнять, но нужно использовать свои возможности.

    После игры Станислав Саламович Черчесов говорил, что мы сыграли неплохо. Он нас хорошо настроил на обе игры. Думаю, мы хотим в будущем еще сыграть с такой командой», — приводит ТАСС слова Рауша.

    На последнем сборе перед чемпионатом мира россияне сыграют против Австрии (30 мая) и Турции (5 июня).

    Улучшит ли Черчесов игру в обороне?Россия – Франция. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта
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